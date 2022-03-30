Евгений Ульянов: «КПРФ предлагает вернуть Госплан и государственное регулирование цен»

КПРФ предложила неотложные меры по преодолению последствий санкций, обеспечению продовольственной, технологической, кредитно-денежной безопасности России и срочной помощи населению.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным представил программу конкретных действий, как стране выжить в непростых внешнеполитических условиях - преодолеть последствия западных санкций, обеспечить продовольственную, технологическую, кредитно-денежную безопасность. О том, какие меры предлагает реализовать КПРФ, нашему изданию рассказал лидер партии в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов:

- Мы считаем, что в России нужно восстановить государственное планирование. Для этой цели создать специальный Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической деятельности на национальном, отраслевом и межотраслевом уровнях. Приоритетами нового Госплана должно стать возобновление полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энергетики и металлургии. Это позволит сделать прорыв в высоких технологиях, а главное – установить контроль за тарифами и ценообразованием и обеспечить ускоренный рост производства товаров и услуг.

Проблемные акционерные общества необходимо преобразовать в государственные унитарные предприятия. Это то, о чем мы не раз говорили у нас в Карелии, – нужно вернуть ГУПы и МУПы, особенно в сферы жизнеобеспечения и ЖКХ. Ну и, конечно, одна из основных задач - навести порядок в работе госкорпораций, потому что нынешняя ситуация, когда топ-менеджеры госкомпаний получают зарплату по нескольку миллионов рублей в день, - это скрытая коррупция.

Чтобы изжить произвол спекулянтов, необходимо создать государственную сеть торговли продуктами питания и товарами массового спроса – продавать их с минимальной наценкой. Для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, дать возможность совершать покупки через беспроцентный кредит и при помощи социальных карт. Распространить эту практику по всей стране.

Перевести фармацевтические компании под контроль министерства здравоохранения России, организовать их работу в строгом соответствии с программами и заявками государства. И поэтапно ликвидировать зависимость нашей страны от импортных препаратов.

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