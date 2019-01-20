Депутат парламента Карелии и лидер республиканских коммунистов Евгений Ульянов считает, что нынешний политический режим в России доживает последние годы.

"Я думаю, что 2018 год можно назвать переломным. Главный политический итог – это революция, которая произошла в сознании людей. Они перестали верить пропаганде и всему тому вранью, что льется через телевизоры. Достаточно вспомнить, сколько раз каждому из нас попытались влить в уши, что "пенсионная реформа" – это благо, она приведёт к резкому подъёму пенсий и благосостоянию пенсионеров. Наверное, сотни. То же самое с повышением НДС, якобы оно не отразится на ценах. И что? Народ не поверил. Потому что за красивыми сюжетами скрывалась банальная истина: нас просто грабят. С этими двумя законами – о повышении пенсионного возраста и повышении ставки НДС - в карман залезли ко всем, украли у каждого. Причем значительные суммы", - считает Евгений Ульянов.

"Люди больше не доверяют власти, и в этом главная победа. У народа словно пелена упала с глаз. Буквально на днях "Левада-центр" обнародовал данные свежего опроса, согласно которому более половины россиян выступают за отставку правительства. Это самый большой результат за весь период, когда социологическая служба проводит подобный опрос, – с 2002 года. Никогда за последние 16 лет россияне так последовательно не отвергали правительственный курс!"- отметил лидер КПРФ в Карелии.

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