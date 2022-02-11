Евгений Ульянов: «Признание Россией ДНР и ЛНР позволит защитить жителей Донбасса»

Участвовавший в гуманитарных миссиях на Донбассе лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов прокомментировал обращение Госдумы к президенту о признании независимых республик.

Напомним, что Госдума накануне поддержала проект постановления КПРФ об обращении к президенту, в котором говорится о необходимости признания ДНР и ЛНР. Именно коммунисты целенаправленно, с 2014 года, настаивали на таком решении.

Участник нескольких гуманитарных миссий на Донбасс, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов считает, что в итоге восторжествовали благоразумие и здравый смысл.

«Считаю, что России необходимо признать ДНР и ЛНР, и это позволит защитить жителей Донбасса.

Я был на Донбассе в самое тяжелое военное время - в 2014 году мы, коммунисты, первыми отвезли туда гуманитарную помощь. И я, как свидетель того кровопролития, могу со всей уверенностью сказать, что жители ДНР и ЛНР уже не захотят возвращаться в Украину.

Давно пора положить конец варварским обстрелам ДНР и ЛНР. За годы войны там погибло более 15 тысяч мирных жителей, десятки тысяч мужчин и женщин, стариков и детей получили ранения, сотни тысяч стали беженцами. Мы знаем об этом не понаслышке – сами попадали под эти обстрелы, принимали в Петрозаводске беженцев с Донецка и Луганска.

Если Россия признает статус ДНР и ДНР, республики смогут официально обратиться за помощью, что невозможно, пока они находятся в подвешенном состоянии. Признание ДНР и ЛНР позволит не только сохранить территории, но и развивать их. Жители Донбасса имеют право жить в мире. Как справедливо отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Россия должна защитить своих соотечественников и отстоять свои национальные интересы».