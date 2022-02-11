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Евгений Ульянов: «Признание Россией ДНР и ЛНР позволит защитить жителей Донбасса»

Новости. Политика
09:00, 16 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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Участвовавший в гуманитарных миссиях на Донбассе лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов прокомментировал обращение Госдумы к президенту о признании независимых республик.

Напомним, что Госдума накануне поддержала проект постановления КПРФ об обращении к президенту, в котором говорится о необходимости признания ДНР и ЛНР. Именно коммунисты целенаправленно, с 2014 года, настаивали на таком решении.

Участник нескольких гуманитарных миссий на Донбасс, лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов считает, что в итоге восторжествовали благоразумие и здравый смысл.

«Считаю, что России необходимо признать ДНР и ЛНР, и это позволит защитить жителей Донбасса.

Я был на Донбассе в самое тяжелое военное время - в 2014 году мы, коммунисты, первыми отвезли туда гуманитарную помощь. И я, как свидетель того кровопролития, могу со всей уверенностью сказать, что жители ДНР и ЛНР уже не захотят возвращаться в Украину.

Давно пора положить конец варварским обстрелам ДНР и ЛНР. За годы войны там погибло более 15 тысяч мирных жителей, десятки тысяч мужчин и женщин, стариков и детей получили ранения, сотни тысяч стали беженцами. Мы знаем об этом не понаслышке – сами попадали под эти обстрелы, принимали в Петрозаводске беженцев с Донецка и Луганска.

Если Россия признает статус ДНР и ДНР, республики смогут официально обратиться за помощью, что невозможно, пока они находятся в подвешенном состоянии. Признание ДНР и ЛНР позволит не только сохранить территории, но и развивать их. Жители Донбасса имеют право жить в мире. Как справедливо отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Россия должна защитить своих соотечественников и отстоять свои национальные интересы».

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Комментарии

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Ало гараж
2022-02-16 09:30:18
И куда ж тебя , Евгений , унесло с Зюгановым ? Не навоевался в своей жизни что ли ? Разочаровал и очень сильно .
Dim
2022-02-16 09:20:50
"Я был на Донбассе в самое тяжелое военное время - в 2014 году мы, коммунисты, первыми отвезли туда гуманитарную помощь" - цитата Ульянова.
"Малообеспеченные семьи в Петрозаводске просят подарить им шампунь, зубную пасту и порошок" - новость выше. Возят гуманитарную помощь на территорию Украины, а свои просят о помощи.
Васья
2022-02-16 09:17:19
И это кандидат в губернаторы ? Мышление на уровне работяги из захудалого производства .
Zim
2022-02-16 09:16:09
«По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБЩЕЕ количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет:
13,2-13,4 тысячи человек погибших, в том числе почти 4 тысячи гражданских лиц. Еще от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи человек ранены, включая 7-9 тысяч мирных жителей.
В управлении отметили, что в 2014 году гражданские лица составляли треть всех погибших, а в 2019-2021 годах — 4-5 процентов.»
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