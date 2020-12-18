Евгений Ульянов вновь избран лидером КПРФ в Карелии

По итогам отчетно-выборной конференции карельское региональное отделение КПРФ возглавил Евгений Ульянов.

В Петрозаводске сегодня состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения КПРФ, на которой коммунисты подвели итоги работы за последние два года и переизбрали руководящие органы организации.

В республиканский комитет КПРФ вошел 41 человек, из них 9 избраны в бюро рескома.

Первым секретарем республиканского комитета КПРФ единогласно избран Евгений Ульянов, который возглавляет организацию с 2014 года.