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Евгений Ульянов вновь избран лидером КПРФ в Карелии

Новости. Политика
14:25, 19 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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По итогам отчетно-выборной конференции карельское региональное отделение КПРФ возглавил Евгений Ульянов.

В Петрозаводске сегодня состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения КПРФ, на которой коммунисты подвели итоги работы за последние два года и переизбрали руководящие органы организации.

В республиканский комитет КПРФ вошел 41 человек, из них 9 избраны в бюро рескома.

Первым секретарем республиканского комитета КПРФ единогласно избран Евгений Ульянов, который возглавляет организацию с 2014 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-19 14:46:18
лишь бы не работать
кир
2020-12-19 14:44:39
Только бы не работать никогда. :)
Гость
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