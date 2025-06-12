Евгений Волк из Карелии погиб на СВО

В Сегеже простятся с погибшим на спецоперации земляком.

Житель Сегежского округа, рядовой Евгений Волк, погиб при исполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили власти округа.

- Скорбим. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и боевым товарищам Евгения Владимировича, - написали в администрации Сегежского округа.

Прощание с бойцом пройдет в четверг, 19 июня, в 11.00 в Траурном зале на улице Лесная, 7А в Сегеже.