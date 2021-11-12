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«Эвотор» запустил приём платежей на смартфоне с помощью сервисов Сбера

Новости. Общество
09:15, 29 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

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ИТ-компания «Эвотор» (входит в экосистему Сбера) запустила приложение «Мобильный кассир».

Оно позволяет бизнесу превратить смартфоны своих курьеров, продавцов и официантов в смарт-терминалы и принимать все виды оплаты.

Для бесконтактных платежей используются сервисы Сбера Tap on Phone и «Плати QR». «Мобильный кассир» связывает кассу «Эвотор» со смартфонами кассиров или курьеров, которые принимают оплату. Смартфоны отправляют информацию на кассу «Эвотор», и печатается чек.

Плюсы «Мобильного кассира»:
— Экономия денег, времени и места. Не требуется дополнительное оборудование: онлайн-кассы и программное обеспечение, фискальный накопитель, банковский терминал для эквайринга и сканер штрихкодов. Достаточно иметь
хотя бы один смарт-терминал «Эвотор» или облачную онлайн-кассу для фискализации чеков. В результате освобождается место на прилавке, а выездным сотрудникам не нужно брать с собой несколько устройств.

— Универсальность. Подходит для курьеров интернет-магазинов, сервисов доставки, выездных сотрудников, магазинов с несколькими точками оплаты (прилавками), сезонного бизнеса, ресторанов и кафе.

— Многофункциональность. Доступен наличный и безналичный расчёт, в том числе картами, телефоном, часами и кольцами, а также оплата по QR-коду и автономный эквайринг (если у предпринимателя есть банковские терминалы).

— Удобство. Приложение выглядит как рабочий экран смарт-терминала «Эвотор». Пользователю достаточно добавить товары в корзину и провести оплату. Можно настроить автоматическую печать чека или отправку по электронной
почте и СМС.

«Мы первыми на российском рынке представили Tap-on-phone и ʺПлатиQRʺ — сервисы для бесконтактного приёма платежей, которые помогли ʺМобильному кассируʺ от ʺЭвотораʺ превратить смартфон в многофункциональное кассовое решение для приёма любых платежей. Это помогает предприятиям любого масштаба, в первую очередь владельцам бизнеса с небольшим средним чеком, предоставлять своим клиентам наиболее удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг», — отметил Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

«Наша задача — сделать инновационные технологии доступными для каждого предпринимателя. Новое решение ʺЭвотораʺ и Сбера превращает смартфон в полноценный рабочий инструмент для розничной торговли и сферы услуг. Теперь предприниматели могут развивать свой бизнес без дополнительных затрат на оборудование, соблюдая при этом требования законодательства», — подчеркнул Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, достаточно установить приложение «Мобильный кассир» в «Эвотор.Маркет» на кассу, а на смартфон кассира установить приложение, которое доступно в Google Play Market или Apple
App Store.


ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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