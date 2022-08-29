Еврокомиссар: ЕС введет строгие ограничения на выдачу туристических виз для россиян

Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для граждан России, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.

Такое заявление она сделала в ходе визита на финско-российскую границу на КПП Нуйямаа (Брусничное), сообщает РИА Новости.

Она отметила, что въезд в ЕС из России по туристическим визам будет доступен журналистам и гражданам РФ, совершающим поездки по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — приводит слова Йоханссон РИА Новости.

Она добавила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».

Главы МИД стран ЕС на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Такие меры сделают процесс получения виз россиянами более длительным, сложным и дорогим.

Линия, занятая странами Балтии в отношении запрета туристических виз для россиян, также послужила стимулом для ЕС найти быстрое совместное решение, заявила Микконен.