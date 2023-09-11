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Еврокомиссия разрешила не конфисковать личные вещи россиян

Новости. Общество
20:30, 11 Сентября 2023
фото: © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

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В Европейской комиссии объяснили порядок применения санкций против граждан России.

В Европейской комиссии заявили, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан РФ, въезжающих на территорию ЕС, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо все принимать во внимание. Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций. Следует это принимать во внимание», — сказал он.

Однако, по его словам, это не касается случаев, когда речь идет о дорогих вещах, к примеру, автомобилях. Он напомнил, что в соответствии с последними пояснениями ЕК, въезд на личном автотранспорте, зарегистрированном в РФ, запрещен.

В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, «скорее всего», распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях.

При этом приложение к санкциям, на которое сослались в ЕК в подтверждение запрета на ввоз автомобилей, включает сотни наименований запрещенных к импорту в ЕС из России товаров, в том числе предметы одежды и обуви, средства гигиены и косметики, чемоданы и многое другое. Это быстро породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи вплоть до шампуней и туалетной бумаги.

Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.

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