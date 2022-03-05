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Европа рассматривает дополнительные санкции в отношении России

Новости. Политика
13:01, 07 Марта 2022
фото: © Gleb Garanich / REUTERS

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Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр не стал раскрывать подробности ограничений.

Евросоюз рассматривает дополнительные возможности введения ограничений против России в связи с ситуацией на Украине, однако пока держит их в секрете. Об этом заявил в понедельник министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

«Стоит ли идти дальше? Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер», — сказал он. Ле Мэр выразил мнение, что уже введенные ограничения оказали серьезное влияние на российскую экономику, и заявил, что ЕС ранее еще ни разу не вводил столь масштабные ограничения в отношении какой-либо другой страны.

Министр подтвердил, что «пространство для маневра еще есть» и добавил, что продолжает обсуждать будущие санкции с коллегами из других европейских стран. По словам Ле Мэра, дополнительные возможности в плане ограничений против РФ будут обсуждаться в том числе на встрече лидеров стран ЕС 10 и 11 марта в Версале.

«Ни Сбербанк, ни Центральный банк не были отключены от системы SWIFT, но все варианты по-прежнему рассматриваются», — сказал Ле Мэр. Он пояснил, что дополнительное время на обсуждение необходимо, чтобы «добиться единства» внутри ЕС. Глава экономического ведомства добавил, что ряд европейских стран сейчас не готовы пойти на санкции против финансовых учреждений, участвующих в торговых сделках на рынке углеводородов, приведя в пример Финляндию, которая, по его словам, на 100% зависит от поставок российского газа, а ФРГ — на 55%.

«В то же время в США другая ситуация — они не импортируют ни грамма российского газа. Они гораздо меньше зависят от импорта российской нефти, чем мы», — заметил Ле Мэр, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами возможность запрета поставок нефти из России. Глава французского экономического ведомства добавил, что влияние этого кризиса в мире будет ощутимым, причем в большей степени в Европе и России, нежели в США.

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