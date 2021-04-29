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Европарламент призвал отказаться от покупки российских нефти и газа

Новости. Политика
09:57, 30 Апреля 2021
фото: © ТАСС/EPA/PATRICK SEEGER
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Новые санкции в отношении России предлагается принять в случае ее вторжения на территорию Украины.

Европейский парламент на своей пленарной сессии 29 апреля проголосовал за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку газопровод «Северного потока-2». Как сообщило РБК, эту резолюцию поддержали 569 депутатов, против высказались 67.

Новые санкции в отношении России предлагается принять в случае, ее вторжения на территорию Украины. Евродепутаты также призвали свои страны отказаться от импорта из РФ нефти и газа, заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы.

Как утверждают в Европарламенте, резолюция принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию.

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Комментарии

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баян
2021-04-30 10:30:51
может тогда о своем народе начнут думать? Проведут газ в дома и бензин подешевеет
Off
2021-04-30 10:24:16
Сейчас портянки устроят истерику . Социопат ? Кирка - бухарик ? Аууу?
Гость
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