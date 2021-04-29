Европарламент призвал отказаться от покупки российских нефти и газа

Новые санкции в отношении России предлагается принять в случае ее вторжения на территорию Украины.

Европейский парламент на своей пленарной сессии 29 апреля проголосовал за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку газопровод «Северного потока-2». Как сообщило РБК, эту резолюцию поддержали 569 депутатов, против высказались 67.

Новые санкции в отношении России предлагается принять в случае, ее вторжения на территорию Украины. Евродепутаты также призвали свои страны отказаться от импорта из РФ нефти и газа, заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы.

Как утверждают в Европарламенте, резолюция принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию.