Европарламент призвал отменить конфискацию у россиян личных вещей и автомобилей

Парламентарии указали, что изъятие у россиян в ЕС личных вещей и автомобилей «дискредитирует цель и инструмент санкций».

Европейский парламент указал на чрезмерность изъятия у россиян личных вещей и автомобилей, как это предложено в рекомендациях Еврокомиссии в рамках ограничительных мер. Об этом пишет «Интерфакс».

Как говорится в резолюции, принятой в четверг на сессии Европарламента в Брюсселе, ЕП «призывает комиссию пересмотреть свое толкование санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций».

В то же время депутаты потребовали усилить надзор на уровне ЕС и приложить больше усилий для ограничения возможностей Москвы обходить ограничительные меры, выразив обеспокоенность по поводу существования лазеек в режиме санкций.

«Важные западные компоненты все еще попадают в Россию через такие страны, как Китай, Турция, ОАЭ, Казахстан, Киргизия и Сербия», — заявили авторы резолюции.

В документе выражена «глубокая обеспокоенность по поводу продолжающейся торговли подпадающими под санкции товарами военного назначения между государствами-членами ЕС и Москвой, а также по поводу сообщений о том, что такие страны, как Азербайджан, „отмывают“ российский газ для экспорта в ЕС».

Ранее сообщалось, что в сентябре все граничащие с РФ страны ЕС в связи с санкциями запретили въезд на свою территорию легковых автомобилей с российскими номерами.