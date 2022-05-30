Европейская часть России может зарасти борщевиком через 30–40 лет

К 2040-2060 годам из-за изменения климата борщевик может распространиться по всей европейской части страны.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сколковского института науки и технологий (Сколтех). Работа опубликована в Scientific Reports.

Впервые борщевик Сосновского обнаружили на Кавказе в 1940-х годах. Его целенаправленно завезли в центральную часть страны, чтобы поднять кормовую базу для сельскохозяйственных животных. Однако оказалось, что он токсичен, вызывает ожоги и абсолютно не пригоден для этих целей, но избавиться от него оказалось сложно. Он переносит жару, холод, засуху, растет практически на любых почвах, вытесняет другие виды и очень быстро распространяется: каждый «куст» борщевика дает примерно 20 тыс. семян.

Ученые решили выяснить как растение будет распространяться, если климат продолжит изменяться. Алгоритм предсказал ареал распространения борщевика по восьми характеристикам: особенности почв, температура, осадки, и. т. д.

«Чтобы сделать прогноз, мы рассмотрели шесть вариантов изменения климатических параметров в будущем, они соответствуют трем популярным моделям глобального потепления, каждая из которых рассматривается отдельно для пессимистичного и оптимистичного сценария сокращения выбросов углекислого газа. Вывод такой, что в любом случае почти вся европейская Россия, кроме севера, окажется под риском распространения борщевика», — сказал один из авторов работы Михаил Гасанов, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно прогнозу, ядовитый сорняк займет новые территории вне зависимости от климатических изменений к 2040–2060 гг. Исследователи убеждены, что необходимо следить за растением и сдерживать его распространение.