Европейские косули попали в фотоловушку в Карелии

В Приладожье грациозные животные стали героями видео.
Скрытая фотоловушка зафиксировала в Приладожье Карелии европейских косуль, или диких коз. Соответствующее видео было опубликовано в группе краеведческого клуба «Оберег».
«В объектив фотоловушки попали европейские косули, или дикие козы. Очень грациозные животные», — написали в паблике.
Легкими прыжками мимо ловушки проследовали три косули.
Ранее возле Петрозаводска увидели семейство лосей.
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