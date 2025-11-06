Евросоюз ввел запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России

Также страны Евросоюза смогут продолжать выдавать смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей, дополнил Ламмерт.

Решение, принятое 6 ноября, вступило в силу сегодня сразу после объявления. Действующие мультивизы россиян сохраняют свою силу, однако все новые заявления будут рассматриваться только на оформление однократных виз. Исключения составят члены семей граждан ЕС, водители международных перевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта.

