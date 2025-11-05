Евросоюз планирует приостановить выдачу россиянам многократных шенгенских виз

Евросоюз намерен ввести новые визовые ограничения для граждан России.
По информации издания Politico, уже на этой неделе могут официально принять правила, согласно которым россиянам будут выдавать только однократные шенгенские визы.
Получить визу, разрешающую несколько въездов, можно будет лишь в исключительных случаях. Исключения предусмотрены в основном для гуманитарных миссий или при наличии у заявителя двойного гражданства с одной из стран Евросоюза.
При этом полного запрета на выдачу виз туристам не будет, так как Европейская комиссия не имеет права налагать такие ограничения — окончательное решение по выдаче виз остается за каждым отдельным государством-членом ЕС.
В 2024 году граждане России получили около 552 тысяч шенгенских виз. Хотя это число значительно ниже допандемийного 2019 года, когда было выдано более 4 миллионов виз, оно примерно на 10-25% превысило показатели 2023 года
Напомним, 15 сентября в Китае начал действовать пробный безвизовый режим для россиян, который продлится до 14 сентября следующего года. Жители РФ смогут посещать Поднебесную с целью бизнеса, туризма, встречи с родственниками или обмена визитами.