Евросоюз планирует еще больше ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

Стало известно, в какую дату Еврокомиссия представит новые инициативы, касающиеся изменений правил получения виз гражданами нашей страны.
В Еврокомиссии предложили ввести дополнительные ограничения на выдачу туристических виз гражданам России в рамках разработки 19-го пакета санкций против Москвы, сообщает итальянское издание ANSA.
Новые правила, которые «Евросоюз» планирует представить 12 сентября, коснутся не только путешественников, но и дипломатов, перемещающихся внутри Шенгенской зоны. Пока неизвестно, о каких именно ограничениях идет речь. Будет ли полный запрет на выдачу виз, или частичный?
При этом семейные визы, скорее всего, сохранятся, передаёт «РБК» слова директора международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софьи Дефоссе-Аксютиной.
В настоящее время только 4 европейских страны остаются лояльны по отношению к российским туристам — это Франция, Италия, Испания и Греция. Однако и в их консульства необходимо подавать документы не менее чем за 2 месяца до поездки.
Возросли также траты россиян на путешествия в Европу — по оценкам сети турагентств «Розовый слон», в среднем за короткую поездку на одного человека уходит порядка 1,5 тысячи евро.
Напомним, ужесточение правил получения виз россиянами началось в 2022 году — тогда впервые был отменён упрощённый режим.