Евросоюз приготовился ввести цифровые загранпаспорта

Еврокомиссия внесла предложения для ускорения погранконтроля.

Европейская комиссия предложила ввести цифровые загранпаспорта для всех въезжающих и выезжающих в Шенгенскую зону туристов, включая граждан стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Schengen Area News.

Также планируется разработка нового приложения для смартфонов, где можно будет хранить цифровые удостоверения личности.

Уточняется, что в систему будет загружена информация из обычных загранпаспортов, в том числе данные о чипе, но не отпечатки пальцев. Такие меры были предложены, чтобы ускорить пограничный контроль и обеспечить более безопасные поездки.