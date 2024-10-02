Евросоюз приготовился ввести цифровые загранпаспорта

Еврокомиссия внесла предложения для ускорения погранконтроля.
Европейская комиссия предложила ввести цифровые загранпаспорта для всех въезжающих и выезжающих в Шенгенскую зону туристов, включая граждан стран, входящих в Евросоюз. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Schengen Area News.
Также планируется разработка нового приложения для смартфонов, где можно будет хранить цифровые удостоверения личности.
Уточняется, что в систему будет загружена информация из обычных загранпаспортов, в том числе данные о чипе, но не отпечатки пальцев. Такие меры были предложены, чтобы ускорить пограничный контроль и обеспечить более безопасные поездки.
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