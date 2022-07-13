Евросоюз включил в черный список мотоклуб «Ночные волки» и Сбербанк

Байкеры из клуба «Ночные волки» и Сбербанк оказались в черном списке Евросоюза.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в черный список Евросоюза в рамках седьмого пакета санкций включен Сбербанк и российский мотоклуб «Ночные волки». Об этом Боррель написал в четверг в Twitter, передает ТАСС.

«Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб „Ночные волки“ и лиц, связанных с дезинформацией», — написал Боррель.

Ранее источники в Брюсселе сообщили, что ЕС добавил в черный список 48 физических лиц и 7 организаций, в том числе лично лидера «Ночных волков» Александра Залдастанова (Хирурга).