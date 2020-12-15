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Евросоюз вложил в развитие Карелии "десятки миллионов евро", заявили в правительстве

Новости. Общество
09:11, 16 Декабря 2020
фото: pixabay
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Программа международного сотрудничества "Еврорегион "Карелия", которая реализуется на протяжении 20 лет, позволила привлечь для развития республики крупные инвестиции из Евросоюза.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства Карелии по итогам международного онлайн–семинара "Значение межрегионального сотрудничества в диалоге России и Финляндии".

"За время действия программ приграничного сотрудничества России и Европейского союза на реализацию проектов в Карелии удалось привлечь несколько десятков миллионов евро. Совместно с финскими партнерами построен международный пункт пропуска "Суоперя" в Лоухском районе, проведена реконструкция канализационных очистных сооружений и продолжается модернизация системы водоснабжения в городе Сортавала, создан визит–центр национального парка "Паанаярви", запущен лесоперерабатывающий завод в поселке Импилахти Питкярантского района, реконструирована дорога до пункта пропуска Сювяоро", – пояснили в правительстве.

По словам руководителя Института североевропейских исследований ПетрГУ, Валерия Шлямина, за 20 лет действия программы было завершено около 400 совместных проектов Карелии и Финляндии.

"Прямые связи карельских и финских предприятий дают возможность даже в период пандемии сохранять в Карелии, по нашим расчетам, около трех тысяч рабочих мест, а в Финляндии − не менее тысячи рабочих мест", – сказал Шлямин.

В правительстве сообщили, что сейчас разрабатывается новая программа приграничного сотрудничества "Карелия" на 2021−2027 годы.  Она предусматривает разработку новых туристических маршрутов, модернизацию пунктов пропуска, организацию пересечения границы Российской Федерации в карельских пунктах пропуска по единой электронной визе, совершенствование дорожной инфраструктуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-12-16 11:13:22
Десятки лямов эурро за десятки лет это тъфу. Ни о чем. Слезы. Эурропейцы наверно мутили эту фигню для годового отчета и шоб в командировку съездить сменить обстановку, водки попить. :)
карел
2020-12-16 09:49:10
Это ж кто так бредит ????????????
David
2020-12-16 09:32:59
Нет дорогой товарищ, эти деньги вложены в Евросоюз.Для обеспечения функционирования ИХ экономики, а вы так... Кому-то, не многим повезло окармливаться на ИХ проектах.
кир
2020-12-16 11:06:58
David, так точно. Не смешите моего кота о бескорыстности Запада. А Шлямин - их проводник.
Гость
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