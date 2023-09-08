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Еврокомиссия разъяснила запрет на въезд россиян в ЕС на личных автомобилях и со смартфонами

Новости. Общество
17:45, 10 Сентября 2023
фото: © Pixabay

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Евросоюз запретил россиянам въезд на личных автомобилях и со смартфонами

Как пишет РБК, въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен. Это  подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и личные вещи россиян, пересекающих границу, - смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Еврокомиссия разъяснила санкционное законодательство в отношении россиян, въезд которых в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек. Наиболее вероятно, что к «вывозимым» из России относятся автомобили с российскими номерными знаками и зарегистрированные в России, добавляет Еврокомиссия.

Минувшим летом на таможне арестовали машины россиян, которые приехали в Германию на своих автомобилях. В начале июля, как писал РБК, таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014.

В начале сентября посольство России в Германии тоже сообщало о продолжающихся арестах автомобилей россиян.

Еврокомиссия также разъяснила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой личные вещи, перечисленные в приложении XXI. Так, таможенные органы ЕС могут не пропустить  мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. 

Новые пояснения Еврокомиссии содержатся в разделе часто задаваемых вопросов по санкциям против России. В целом Еврокомиссия отмечает, что этот раздел разрабатывается ее службами, однако в конечном счете «толковать законодательство ЕС уполномочен только Европейский суд», - пишет РБК.

 

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