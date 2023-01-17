Евросоюз запретит экспорт туалетов в Россию

В рамках нового пакета санкций в Россию запретят экспортировать унитазы, биде и сливные бачки.

ЕС запретит экспортировать в Россию биде, унитазы, смывные бачки и аналогичную сантехнику, пишет EUobserver со ссылкой на проект десятого пакета санкций, который сейчас обсуждают послы европейских стран в Брюсселе. Об этом сообщает Лента.ру.

Помимо сантехники в санкционный список также попадут светодиоды, конопляные волокна, автопогрузчики, машины для сортировки писем, дымовые трубы, кирпичи, шины и даже перья для перьевых ручек.

Кроме того, ЕС планирует ввести штрафы для банков и отдельных банкиров, помогающих россиянам скрывать свои активы в европейских странах. Согласно проекту, взыскания не будут превышать 10 процентов от общего годового оборота банков и их подразделений во всем мире. Штрафы для отдельных банкиров планируют ограничить общей суммой в 50 тысяч евро или в 5 тысяч евро за каждый день «продолжающегося несоблюдения».

Как отмечает EUobserver, российская алмазная и атомная промышленность «снова осталась без внимания». Десятый пакет санкций также будет обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС на следующей неделе, перед тем как будет окончательно согласован и в него еще могут внести изменения, пишет издание.