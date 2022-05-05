«Ездить невозможно»: жители Петрозаводска пожаловались на страшные ямы во дворах (ФОТО)

Жители Кукковки пожаловались на разбитую дорогу во дворе улицы Питкярантская.

В паблике «Подслушано вПетрозаводске» горожане опубликовали фото дороги улицы Пикярантская и написали, что ездить по ней невозможно, так как вся она разбита

«В Петрозаводске, в районе Кукковка, по улице Питкярантской, в частности дом 24, 22. уже очень долгое время никто не ремонтирует дворы, там страшнейшие ямы, ездить невозможно», - написали автор обращения и попросил принять меры.