Ежедневное число заражений коронавирусом в Карелии не снижается

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 49 инфицированных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 12 мая в Карелии зарегистрированы 134675 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17683 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 49 инфицированных (17 — дети), из них непривитых — 38 (77,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 245 пациентов, в состоянии средней тяжести — 213 человек, в тяжёлом — 31 (из них непривитых — 31).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 132197 человек, за последние сутки — 40.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1503 человек.