Ежемесячная выплата для школьников 17–18 лет увеличена в Карелии

С 1 января 2026 года в Карелии вырос размер ежемесячной выплаты семьям, где дети в возрасте 17–18 лет продолжают обучение в школе.
Размер выплаты зависит от доходов и имущественного положения семьи и составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума. После индексации с нового года суммы составляют:
В северных районах Карелии: от 10 807,5 руб. до 21 615 руб.
В остальных районах: от 10 094 руб. до 20 188 руб.
Мера поддержки действует с 2023 года по инициативе главы республики Артура Парфенчикова.
В 2025 году подать заявление на выплату стало проще — это можно сделать через портал «Госуслуги».
Уточнить информацию можно в сообществе Центра социальной работы Карелии «ВКонтакте» или по бесплатному телефону Единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
Ранее глава Карелии внес в парламент законодательную инициативу о расширении мер господдержки молодым мамам-студенткам.