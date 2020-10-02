Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в России приблизился к 10 тысячам

За последние сутки в России выявлено 9 859 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявлено 9 859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 680 случаев (27,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 975 859.



За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 563 человека.



Летальных случаев за все время: 21 251.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 47,2 млн тестов на коронавирус.



За последние сутки проведено 423 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 03.10.2020 остаются 226 435 человек.