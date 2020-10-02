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Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в России приблизился к 10 тысячам

Новости. Общество
13:08, 03 Октября 2020
фото: Илья Тимин, Минздрав Карелии
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За последние сутки в России выявлено 9 859 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявлено 9 859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 680 случаев (27,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 975 859.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 563 человека.

Летальных случаев за все время: 21 251.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 47,2 млн тестов на коронавирус.

За последние сутки проведено 423 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 03.10.2020 остаются 226 435 человек.

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Комментарии

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Свет
2020-10-03 14:10:51
Хреновенько....
drug
2020-10-03 13:32:31
Питер как и Москва переводит сотрудников на удаленку.
Думаю к 12.10 нас тоже начнуть удалять.
Гость
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