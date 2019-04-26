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Новости. Общество
17:20, 26 Апреля 2019
фото: peacerun.org

Факельная эстафета "Бег Мира" пройдет в Карелии

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В 2019 году "Бег Мира" пройдет в России в 23-й раз и преодолеет свыше 7000 км.

Уникальным событием 2019 года является кругосветный маршрут Бега Мира по Южному полушарию, который пройдет впервые.

Международная команда бегунов, побывав на островных государствах Тихого и Атлантического океанов, в Австралии, Южной Америке, Африке и Антарктиде, пронесет факел Мира через все 44 страны Южного полушария и передаст послание мира как можно большему числу людей на планете, написали организаторы эстафеты.

Старт факельной эстафете будет дан в Свердловской области 21 мая, далее маршрут Приволжской ветки "Бега Мира" пройдет по территории Пермского края и Удмуртской Республики с финишем 5 июня.

Уральская ветка пройдет по Челябинской области с 16 по 22 июня, затем эстафету примет Московская ветка – с 12 по 24 июля.

Совместный маршрут "Бега Мира" соединит Россию и Казахстан в период с 22 июля по 20 августа, со стартом и финишем в Омске. Эстафета пройдет по территории Омской и Новосибирской областей, Алтайского края.

Северная ветка пройдет вдоль Ладожского озера по Ленинградской области и Республике Карелия с 27 июля по 3 августа.

Крымская ветка состоится в период с 16 по 21 сентября.
Подробно о кругосветном путешествии с факелом мира читайте здесь.

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