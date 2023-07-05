Фальсификат в продуктах и «фантомные» экспертизы: в Карелии проверили производителей мяса, молока и рыбы

За первые полгода в Карелии отозвали 67 деклараций о соответствии животноводческой продукции требованиям стандартов безопасности.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в Карелии за первое полугодие 2023 года отозвали 67 деклараций о соответствии животноводческой продукции требованиям безопасности, сообщили в ведомстве 6 июля. Из этого числа на производителей республики пришлось 62 декларации, еще пять отозвали у производителей других регионов.

Как уточнили на официальном сайте Россельхознадзора Карелии, в 33 случаях обнаружили недостоверное декларирование ветеринарной продукции, а 30 деклараций о соответствии выдали на основании санитарных экспертиз фантомных (несуществующих) лабораторий.

У четырех производителей отозвали декларации после получения результатов исследований, которые подтвердили наличие в продукции фальсификата.