Фанаты высмеяли Бузову за подражание Киркорову

Интернет-пользователи осудили телеведущую, певицу Ольгу Бузову за плагиат. По мнению фанатов, она повторила сценический образ Филиппа Киркорова.

Звезда опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором она показана стоящей в окружении танцоров в серебристом платье с асимметричным низом и в массивной шляпке, напоминающей корону.

Некоторые подписчики Бузовой сразу подметили сходство этого наряда с образом поп-короля: "У Киркорова костюм взяла?", "Есть что-то от Киркорова", "Точно хочет превзойти Фила", "Случаем не Киркоров Ваш стилист на данном фото?", "Бузова, отдай костюм Киркорову!", "Оля Киркорова!" – передает "Лайф".