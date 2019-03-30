Фанаты высмеяли Бузову за подражание Киркорову

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Интернет-пользователи осудили телеведущую, певицу Ольгу Бузову за плагиат. По мнению фанатов, она повторила сценический образ Филиппа Киркорова.
Звезда опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором она показана стоящей в окружении танцоров в серебристом платье с асимметричным низом и в массивной шляпке, напоминающей корону.
Некоторые подписчики Бузовой сразу подметили сходство этого наряда с образом поп-короля: "У Киркорова костюм взяла?", "Есть что-то от Киркорова", "Точно хочет превзойти Фила", "Случаем не Киркоров Ваш стилист на данном фото?", "Бузова, отдай костюм Киркорову!", "Оля Киркорова!" – передает "Лайф".
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