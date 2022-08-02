Фантастическая луна зависла над ЛЭП в Карелии (ФОТО)

Петрозаводский фотограф Арина Степенная сняла пасторальный пейзаж в Кондопожском районе.
На своей странице в соцсети Арина Степенная опубликовала фото большой луны, которая зависла над ЛЭП в Кондопожском районе.
«Мне кажется, так романтично ЛЭП еще никто не снимал», — поделилась фотограф со «Столицей на Онего».
Ранее Арина Степенная сфотографировала «клубничное» суперлуние над Петрозаводском.
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