Фантастическая луна зависла над ЛЭП в Карелии (ФОТО)

Петрозаводский фотограф Арина Степенная сняла пасторальный пейзаж в Кондопожском районе.

На своей странице в соцсети Арина Степенная опубликовала фото большой луны, которая зависла над ЛЭП в Кондопожском районе.

«Мне кажется, так романтично ЛЭП еще никто не снимал», — поделилась фотограф со «Столицей на Онего».

Ранее Арина Степенная сфотографировала «клубничное» суперлуние над Петрозаводском.