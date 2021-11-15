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Опубликованы фантастические пейзажи гор на севере Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
11:33, 06 Января 2022
фото: Фото отдела охраны парка "Паанаярви" и Галины Пантелеевой.

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Опубликованы фото с вершин гор в национальном парке "Паанаярви".

В паблике национального парка «Паанаярви», расположенного на севере Карелии, были опубликованы невероятной красоты январские пейзажи. Виды открываются с вершин национального парка, в частности, с горы Кивакка.

Ранее, в декабре, в «Паанаярви» открылся зимний сезон. Подробнее о посещении национального парка можно узнать в официальном паблике.

«Паанаярви» — один из сохранённых уголков дикой природы на северо-западе Карелии, в её самой возвышенной части, занимающей отроги хребта Маанселькя. Своим красивым певучим названием парк обязан уникальному озеру Паанаярви, образованному в разломах скального основания, самому глубокому среди малых озёр Фенноскандии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Teaтральный критик
2022-01-06 15:37:20
Президент РФ запретил с 1 января вывоз круглого леса из России. Экологи баренц региона очень довольны этим решением
кир
2022-01-06 15:35:13
Лепота. :)
Экспeрд
2022-01-06 15:25:09
Соседи с таким же климатом больше туда с оружием не придут.
влад
2022-01-06 14:47:06
Москвичи туда уже добрались....
Кеша
2022-01-06 13:21:44
Эти фото пошли бы на заставку лучше .
Teaтральный критик
2022-01-06 12:31:45
Лишь бы краснокнижные лишайники не вытоптали.
Гость
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