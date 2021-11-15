Опубликованы фантастические пейзажи гор на севере Карелии (ФОТОФАКТ)

Опубликованы фото с вершин гор в национальном парке "Паанаярви".

В паблике национального парка «Паанаярви», расположенного на севере Карелии, были опубликованы невероятной красоты январские пейзажи. Виды открываются с вершин национального парка, в частности, с горы Кивакка.

Ранее, в декабре, в «Паанаярви» открылся зимний сезон. Подробнее о посещении национального парка можно узнать в официальном паблике.

«Паанаярви» — один из сохранённых уголков дикой природы на северо-западе Карелии, в её самой возвышенной части, занимающей отроги хребта Маанселькя. Своим красивым певучим названием парк обязан уникальному озеру Паанаярви, образованному в разломах скального основания, самому глубокому среди малых озёр Фенноскандии.