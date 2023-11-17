Фантастическое природное явление запечатлели фотографы в Карелии

Ледяная карусель появилась на реке в Медвежьегорском районе республики.

Удивительное природное явление запечатлели фотографы Илья Тимин и Игорь Подгорный на одной из рек Медвежьегорского района Карелии. Видео выставил на своей странице в соцсети Илья Тимин.

В реке крутится настоящая «карусель» — почти ровный круг изо льда, который не рассыпается и не примерзает к берегу.

«Природа удивляет каждый год. Даже каждый день. Важно не пройти мимо и присмотреться. Однажды, много времени назад, один житель, одного района Карелии, рассказал об одном НЛО. Неопознанном Ледяном Объекте. То место давно известно знатокам уфологических теорий», — написал Илья Тимин.

Фотографы не стали озвучивать реку, где, судя по всему, не в первый раз наблюдается такое явление.

Напомним, ранее карельский мастер стал призером международного конкурса с фотографией подобного явления на реке Олонецкого района.