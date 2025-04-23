ФАП в поселке Карелии разместят в пустующей каменной школе

Строительство нового ФАПа запланировано в Пудожском районе на 2030 год.

ФАП в поселке Бочилово в Пудожском районе Карелии разместят кирпичном здании бывшей школы 2000-х годов постройки. Об этом сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Во время сегодняшней поездки в Пудожский район посмотрел ФАП в Бочилово. Поговорил с людьми, посетил школу. Принято решение разместить ФАП в пустующем помещении с отдельным входом в каменной школе 2000-х годов постройки. Оно идеально подходит. Сделаем небольшой капитальный ремонт, и до октября этого года ФАП будет перемещен в новое тёплое помещение», — сказал Охлопков.

По его словам, в первой программе модернизации в ряде населенных пунктов в Пудожском районе с 2020 по 2025 год планировали приобрести ФАПы в поселки Бочилово, Кривцы и Кубово. Однако в 2023–2024 годах в программе модернизации первичного звена здравоохранения произошли финансовые корректировки, поэтому строительство объектов уменьшилось. Не смотря на финансовые трудности, Минздрав Карелиии внес эти объекты в новую программу модернизации первичного звена здравоохранения. Строительство ФАПа в этих населенных пунктах запланировано на 2030 год, сказал министр.

Кроме того, Михаил Охлопков отметил, что с 2020 года про программе подернизации первичного звена было построено 54 ФАПа в разных районах Карелии, а также отремонтированы старые здания.