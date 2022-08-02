Фармацевт назвала 5 мест в доме, где нельзя хранить лекарства

При неправильном хранении лекарства могут потерять свои лечебные свойства, даже стать опасными для здоровья.

При неправильном хранении (несоблюдение температурного режима, воздействии влаги, света, различных соединений) лекарства могут потерять свои лечебные свойства, даже стать опасными для здоровья. Иногда порча препарата заметна визуально, например, в бутылочке выпал осадок, изменился цвет. Но чаще изменения носят скрытый характер, что может вызвать отравление. Сохранность лекарственных средств зависит от температуры, света и влажности (об этом производители указывают на упаковке и в листе-вкладыше). Об этом пишет doctorpiter.

Чтобы препарат не испортился, читаем внимательно надписи и организуем правильную зону хранения. Возможны следующие маркировки

Подоконник — неподходящее место для хранения

Очевидно, почему нельзя хранить и даже ненадолго оставлять препараты на подоконнике, особенно в летнее время. Помимо прямых солнечных лучей, которые могут негативно отразиться на составе и активности препарата, на него также воздействуют изменение температуры и влажности. В летнее время — это нагревание от солнечных лучей, в зимнее — от батарей центрального отопления.

Кроме того, возможны резкие перепады температур в дневное и ночное время — это неблагоприятно может отразиться на составе препарата.

В ванной комнате лекарствам не место

Аналогична ситуация с ванной комнатой — в ней недопустимо хранение лекарств даже в отдельном шкафчике. Смена температур в период купания в комбинации с высокой влажностью, а иногда и действием летучих средств бытовой химии могут превратить препараты в яды. Аналогично и с хранением БАДов и витаминов. Даже в закрытых бутылочках или блистерах им не место в этой части дома.

Кухня — опасная зона

На кухне, как и в предыдущих зонах дома, повышена влажность, часты перепады температуры и возможен контакт с летучими соединениями (парами жидкостей). Поэтому ящик в шкафу на кухне — не лучшее место для аптечки. Аналогично и с холодильником, в него можно поместить только те лекарства, которые допускают низкие температуры. Но важно обязательно помещать их в плотно закрывающийся контейнер или целлофановый пакет.

Прикроватная тумба

Не самое удачное место в доме, особенно при наличии детей или домашних животных. Если вы выбрали эту область, поместите лекарства в отдельную коробку с крышкой и поставьте их на полку. Просто положить препараты на прикроватный столик — опасно. Их могут попробовать на зуб собака, кошка или малыши.

Холодильник — не для всех лекарств

Если на этикетке написано — хранить при комнатной температуре, нельзя убирать средство в холодильник.

Например, на упаковке препарата Энтеросгель есть надпись «Не замораживать». В составе средства есть вода. При заморозке она кристаллизуется, препарат теряет свои свойства.