ФАС Карелии: оштрафована фирма, рассылающая рекламу в виде счетов за услуги ЖКХ

ФАС признала ненадлежащей рекламу, распространяемую по почтовым ящикам многоквартирных домов в виде извещений о необходимости проведения поверок приборов учета воды.

Как сообщает «РБК Карелии», ФАС признала ненадлежащей рекламу, распространяемую по почтовым ящикам многоквартирных домов в городах России в виде извещений рекламного характера о необходимости проведения поверок приборов учета воды от имени «Центра метрологии ЖКХ». Об этом сообщили в Карельском УФАС по итогам работы ведомства в 2022 году.

Как пояснили в управлении, извещения схожи с платежными документами, поскольку в них содержатся ссылки на федеральные законы, обращение к плательщикам, таблица, имитирующая расчетную таблицу стоимости коммунальной услуги по тарифам и по нормативам, штрих-код. Потребители, получавшие извещения, полагали, что информация, указанная в извещениях, носит обязательный характер, а также воспринимали их как квитанции коммунальной службы, по которым необходимо оплатить услуги.

В управлении сообщили, что представитель бизнеса, предлагающий в рекламных извещениях услуги по поверке водосчетчиков, не имеет аккредитации на право их выполнения. Юрлицо было привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.