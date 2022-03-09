ФАС начала антикартельные проверки производителей сахара

Рейды проходят на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке.

Федеральная антимонопольня служба (ФАС) проверки на предмет картельного сговора в отношении крупнейших производителей сахара, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внештатные выездные проверки организованы в отношении НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», ООО «Продимекс», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр», ООО «ГК Доминант», ООО «ЧеховСахар» и ООО «Торговый Дом «Доминант»».

В ведомстве подчеркнули, что конечные выводы о наличии или отсутствии нарушений сделают по окончании проверочных мероприятий и анализа всех полученных данных.

Ранее в пресс-службе ФАС информировали, что служба проводит проверки участников цепочки поставок сахара с целью недопущения задержки его отгрузки в магазины.

Отметим, что жалобы на дефицит сахарного песка фиксируются по все стране. Так в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия обращения об отсутствии продукции в объектах розничной торговли поступают ежедневно.

В Министерстве пояснили, что ведется работа с поставщиками для обеспечения дополнительных поставок по Республике Карелия ввиду повышенного спроса на некоторый ассортимент товаров, в том числе, сахар. В настоящее время сахар в стране есть, однако, из-за возросшего спроса на него некоторые поставщики не могут в необходимом объеме нарастить фасовочные мощности, поэтому случаются задержки по поставкам сахара. В целях увеличения поставок сахара, например, «Магнит» оперативно организовал собственный фасовочный цех, который начиная с 16 марта обеспечит дополнительные объемы сахара на полки магазинов Карелии. Увеличивает поставки с распределительного центра в Петрозаводске торговая сеть «Пятерочка».