ФАС начала проверки производителей сливочного масла

В пресс-службе ведомства сообщили, что Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки производителей сливочного масла.

Ранее служба зафиксировала обращения граждан о повышении цен на этот продукт.

Внеплановые проверки проведены в отношении семи компаний в Москве, Ижевске, Барнауле, Омске, Свердловской и Вологодской областях, пишет rg-ru.

"Окончательные выводы ФАС России сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации", - говорится в заявлении.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешил ввезти в Россию 25 тысяч тонн сливочного масла без пошлины, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. Такое решение должно позволить обеспечить баланс спроса и предложения в краткосрочный период, отмечали эксперты.

По данным Росстата, в октябре сливочное масло в России подорожало на 6,58%, с начала года - на 25,72%. В 21 регионе были заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло.