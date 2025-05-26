ФАС планирует ввести новые правила регулирования электросетевых компаний

Для оценки расходов сетевых компаний при расчете тарифов предлагается применять метод эталонов.

Соответствующий проект постановления правительства России уже опубликован. Новый механизм, считают в ведомстве, заставит менее эффективные компании искать пути оптимизации затрат на эксплуатацию сетей. Как это повлияет на потребителей электроэнергии, пишет «Лента.ру».

Суть эталонного подхода заключается в определении оптимального уровня операционных расходов внутри одной группы организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности. У сетевых компаний это в основном расходы на зарплату и ремонт, которые в среднем составляют около 80 процентов всех затрат на обслуживание сетей.

Расчет эталона должен производиться на основе технико-экономических показателей ресурсоснабжающих организаций. При этом учитываться будут региональные особенности: состав и изношенность оборудования (чего раньше вообще не было), распределение сетей по территории обслуживания и другие показатели. Для этого будут применяться специальные корректирующие коэффициенты. Поэтому каждая сетевая компания получит свои эталонные расходы.

Предполагается, что тарифное регулирование в этом случае станет более прозрачным. При этом для населения принципиально ничего не изменится, тарифы не будут расти выше утвержденного правительством уровня. Для бизнеса будут понятные «правила игры», а для самих сетевых организаций появится стимул повышать эффективность и снижать издержки, не имея возможности их искусственного увеличения.

Если решение о внедрении эталонов будет принято, то переход к новым правилам будет осуществляться поэтапно в течение трех лет и не приведет к росту тарифов, заявляют эксперты. Эталоны будут рассчитываться для 59 видов оборудования: 52 основного электросетевого и семи видов вторичного оборудования, связанного с цифровизацией электрических сетей (которое ранее не учитывалось по старым правилам).

Как отметили в ФАС, новые правила позволят исключить субъективный подход и «тарифную дискриминацию» при установлении регулируемых тарифов, сократить число судебных и досудебных споров, связанных с установлением регулируемых тарифов.