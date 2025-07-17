ФАС проверит практику указания цен за 100 грамм

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Роспотребнадзор и ФАС с просьбой проверить практику указания цен за 100 грамм на товарах, которые продаются только в фиксированной фасовке.

Чернышов отметил, что многие магазины указывают цену только за 100 грамм на упаковках печенья, круп, сыра и других товаров, которые нельзя купить поштучно. При этом реальная цена за всю упаковку часто указана мелким шрифтом или отсутствует на ценнике.

По мнению депутата, это вводит покупателей в заблуждение и мешает сравнивать цены. Он предложил ввести «честные ценники» с обязательным указанием цены за упаковку и за килограмм/литр/штуку.

Чернышов также предложил обсудить законопроект «О честной цене» с участием потребительских организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что торговая сеть «Магнит» начала указывать цену на продукты за 100 г, а не за упаковку.