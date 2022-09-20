ФАС проверит торговые сети из-за роста цен на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба России выясняет обоснованность изменения цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение.

ФАС направила запросы в крупнейшие торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI». Поводом для проверки стали обращения депутатов Госдумы и жалобы граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Антимонопольная служба направила запросы в торговые сети „Военторг“, „Спортмастер“ и „HAKKI“ с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август–сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. При обнаружении в ходе анализа признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что Минобороны обеспечивает военнослужащих обмундированием и необходимой экипировкой. Часть оборудования, амуниции и экипировки приобретет правительство республики.