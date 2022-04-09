ФАС проверяет компанию «Мираторг» из-за роста цен

Антимонопольную службу интересуют работа цепочки по поставке мяса и критерии ценообразования на продукцию в «Мираторге».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что ведет антикартельную проверку агропромышленной компании «Мираторг»: изучаются цепочки поставок мяса, оценивается система ценообразования. Об пишет РБК со ссылкой на ФАС.

«Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведет оценку ценообразования на эту продукцию. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — говорится в сообщении службы.

С середины марта ФАС проводит проверки производителей сахара, бумаги, а также торговых сетей и их посредников. Служба считает, что эти организации подогревают ажиотажных спрос, который приводит к отсутствию товаров в магазинах. Служба уже завела дело на ретейлеров «Пятерочка» и «Магнит», обнаружив у них на складах «значительные запасы» сахара-песка. По мнению ФАС, компании «синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос».

29 марта антимонопольная служба возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара в России компании «Продимекс». Ее обвинили в координации деятельности «торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса». Компании грозит штраф.