Фасад дома на площади Гагарина в Петрозаводске снова осыпается

Весьма увесистые камни, которые сложно назвать штукатуркой, осыпаются с фасада дома № 37 на проспекте Ленина.

Историческое здание на перекрестке площади Гагарина и проспекта Ленина снова начало осыпаться. Вот такие камни падают прямо на тротуар, где ходят люди. Свежие фото прислали нам в редакцию читатели «Столицы на Онего». Это, напомним, тот самый дом по адресу пр. Ленина 37, штукатурка с которого осыпается регулярно с 2023 года.

Напомним, фасады зданий № 25, 35, 36 и 37 по проспекту Ленина отремонтировали в рамках подготовки к празднованию столетия Карелии в 2020 году. Контракт выполняла компания ООО «Стройинвест». Она давала гарантию на пять лет. Однако еще в 2023 году подрядчик от выполнения обязательств отказался. Мэрии пришлось обратиться в суд. Фасады зданий тогда приобрели терракотовый цвет с белыми пилястрами. Появилась подсветка. Всего тогда привели в порядок фасады 48 жилых домов в центре столицы Карелии. На части из них уже обваливается штукатурка.

А вот так было в 2023 году:

