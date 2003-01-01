Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

Карелия получит 272 млн рублей федеральной субсидии на развитие культуры.

Именно такую сумму в 2026 году по нацпроекту «Семья» получит Карелии от Минкульта России. Ранее мы рассказывали, что средства пойдут на создание новых модельных библиотек, техническое переоснащение музеев и капитальные ремонты учреждений культуры.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, на эти же средства в Петрозаводске обновят фасад и зал Музыкального театра, а в поселке Куркиёки отремонтируют краеведческий центр. В Суоярви усилят противопожарную систему и заменят инженерные сети в культурно-досуговом центре. А в библиотеке Костомукши установят новую мебель и современную систему безопасности.

Кроме того, в республике появятся еще три модельные библиотеки: в Сосновце, Хаапалампи и Петрозаводске. А четыре музея — в Пудожском, Суоярвском, Кемском и Лахденпохском районах — оснастят выставочным и фондовым оборудованием.