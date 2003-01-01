Фасовала и разносила по тайникам: 20-летняя жительница Карелии ответит перед судом за попытку торговли наркотиками

Уроженка Кондопожского района обвиняется в незаконном хранении и распространении психотропных веществ.

20-летняя жительница Кондопожского района предстанет перед судом за участие в незаконном обороте наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

— Девушка откликнулась на предложение интернет-магазина о «трудоустройстве». Кураторы торговой площадки разъяснили обвиняемой, что ее деятельность будет заключаться в получении оптовых партий наркотических средств, их фасовке на разовые потребительские дозы и оборудовании тайников для размещения объявлений об их продаже в сети «Интернет», — рассказали там.

За время своей трудовой деятельности юная преступница успела оборудовать 6 секретных точек на территории Кондопожского и Медвежьегорского районов, однако карьера девушки стремительно пошла на спад после встречи с правоохранителями, которые изъяли у неё около 120 граммов психотропных веществ.

Теперь уроженка республики обвиняется в покушении на незаконный сбыт и хранение наркотических средств.

Ранее Костомукшский городской суд приговорил 25-летнюю местную жительницу к 7 годам лишения свободы за интернет-торговлю наркотиками.