«Фастфуд ни при чем»: глава Минздрава Карелии рассказал о причинах ожирения

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил, почему люди толстеют.

Гипотезы о том, что избыточный вес появляется из-за употребления фастфуда и малоподвижного образа жизни оказались несостоятельными, заявил в соцсети министр Охлопков. Эпидемия лишнего веса действительно убийственна, но ее причина не в калориях или нехватке нагрузки.



Судя по всему, в этом виноваты загрязнители, которые могут находиться в воде и еде. Но совершенно точно, что это не выбросы из труб заводов или электростанций и не продукты выхлопных труб.



В США уже 40% взрослых имеют серьезный избыточный вес. Что грозит и России. Это неизбежно потому, что любая пластиковая упаковка, любые консервы, банки с напитками, пакеты для запекания, одноразовые стаканчики и даже пластиковые бутылки и палочки - все они могут быть источниками пластификаторов. Или бисфенолов, если речь о металлических банках.



Мы не приспособлены к не встречающимся в природе пластификаторам и отвердителям пластмассы. В их составе есть что-то, что подталкивает людей употреблять больше пищи, отметил министр.



Именно поэтому массовые диеты и массовое занятие спортом не затормозило эпидемию лишнего веса. Избежать попадания в организм пластификаторов почти невозможно, заявил Михаил Охлопков.



Микропластик есть везде: в морепродуктах, воде из пластиковой тары, в сахаре, соли, меде, алкоголе и воздухе.



Нужно использовать стеклянную и керамическую посуду. Вместо пластиковой упаковки использовать заменители, а вместо влажных салфеток - больше целлюлозы. Употреблять пищу, которую приготовили сами, а не купили в магазине.



И самое главное, заявил министр: откажитесь от пластиковой посуды при хранении и подогреве пищи в микроволновой печи.

Полностью исследование ученых можно прочитать здесь.