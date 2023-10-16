Федеральная пассажирская компания отсудила у проводницы из Суоярви внушительную сумму денег

Железнодорожники отсудили у проводницы средства, потраченные на ее обучение, а также стипендию.

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» обратилось в суд с иском о взыскании денег, потраченных на обучение. В судебном заседании выяснилось, что в августе 2022 года между АО «Федеральная пассажирская компания» и жительницей Карелии был заключен ученический договор, согласно которому работодатель обязался направить соискателя на профессиональную подготовку по профессии проводник пассажирского вагона, с ежемесячной выплатой стипендии.



После окончания обучения проводница обязалась проработать не менее года. В сентябре 2022 года ее приняли на работу в должности проводника третьего разряда.



Проработав месяц, проводница уволилась по собственному желанию. По договору, в случае, если ученик не выполняет свои обязательства, он обязан возместить работодателю расходы, в том числе и полученную за время обучения стипендию.

В результате суд взыскал с ответчицы 36 827 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Решение в законную силу не вступило, рассказали в суоярвском суде.