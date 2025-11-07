Федеральное издание написало о спортсмене из Петрозаводска, который готовит молдавскую сборную к Олимпиаде

Петрозаводский спортсмен, тренирующий сборную Молдавии, дал интервью изданию «Спорт Экспресс».

Российских биатлонистов не допускают до международных соревнований, и на ближайшей Олимпиаде в Италии они не выступят. Но там будет тренер из Петрозаводска. Николай Дундуков повезет на Игры сборную Молдавии (Молдовы — как говорят сами жители этой страны), в которой собраны бывшие наши биатлонисты. Добавим, что в прошлый олимпийский цикл он тренировал лыже-биатлонную сборную Китая. Николай Дундуков дал интервью российскому изданию «Спорт Экспресс» и расказал, как это ему удалось.

В Китай Николая Дундукова позвал менеджер из Финляндии, который на тот момент занимался экипировкой региональной китайской команды. Ему нужна была помощь в подготовке команды к Сhina Winter Games — аналогу спартакиады. Он проработал там около месяца, а затем началась пандемия. Вернулся домой и ему вновь позвонили и позвали поработать со сборной Китая.

— Сначала работал с лыжной командой Б. Но в моменте у руководства произошел конфликт с норвежским тренером Анитой Моэн. Тогда меня поставили в команду А на дистанционные гонки, а Никита Крюков занимался спринтерскими. Ребята, которые у меня были, бежали на Олимпиаде и продолжают показывать хорошие результаты. Это был первый год работы там. На второй, олимпийский, после отпуска к команде присоединился тренер Максим Волков. У меня был выбор: либо продолжать работать с ним, но в качестве помощника тренера, либо стать старшим тренером команды Б по биатлону. Конечно, было бы интересно поработать с Максом в лыжной команде, но хотелось амбиции реализовать. Плюс биатлонисты выезжали в Европу на соревнования, а лыжники все время оставались в Китае. Выбрал этот путь. Мы достаточно успешно поработали с биатлонистами. Получился всего один этап Кубка IBU в Идре, а дальше по внутриполитическим китайским мотивам нас убрали. Но все не зря. Позже одна девушка из моей команды выиграла соревнования по скорострельности на фестивале Мартена Фуркада, - рассказал петрозаводский тренер.

Но на Олимпиаду в Пекин Николай не попал. После работы в Китае он занимался развитием лыжного клуба в Петрозаводске, и его позвали на этап Кубка мира в Анси. Он там был бесплатным консультантом молдвской команды. Менеджер сборной предложил поработать со ней в олимпийский сезон. Он согласился не сразу, поездил на Кубки мира, Чемпионат и его убедили и взяли на должность главного тренера.

— Уходил предыдущий и нужен был новый. Команда небольшая. У нас в этом году на Кубке мира выступают трое мужчины и две девушки. Поэтому чего-то мегасложного не было. Особенно если сравнивать с Китаем, где сразу 30 человек поставили, нужно составлять постоянные отчеты, а все для меня было новым. Здесь сразу понимал, что справлюсь и могу ребятам помочь, - поделился Николай.

Мы уже писали, что летний период часть команды тренировалась в Петрозаводске. Сейчас сборная в Италии, уже встала на лыжи.

— Мы четко прописали систему отбора на Игры. А скамейки запасных, какая имеется в российской команде, в Молдове нет. Поэтому важно уметь работать персонально со спортсменами. Моя задача как главного тренера — все систематизировать. Благодаря клубу я это могу делать достаточно успешно. Я составил тренировочный план по сборам, по которому идет все четко и вовремя. С инвентарем — сложнее. Что-то выдает федерация, что-то выдает IBU, что-то ребята покупают на личные средства. Тут все максимально заряжены на результат, - говорит Николай.

Николай Дундуков — сейчас единственный тренер на Кубке мира с российским паспортом. Со сборной Казахстана работает Владимир Королькевич, Роберт Кабуков — с болгарами, но у них есть второе гражданство.

Ближайшие цели — чемпионат Европы — важно попадать в призы, а в идеале — выигрывать. На Олимпиаде же просто показать хороший результат. Сами игры, делится Николай, — детская мечта: «Помню, как регулярно смотрел Олимпиады, а также передачи про Игры разных лет и впитывал эту энергетику. Я пытался это в себе убить после Пекина-2022. Но когда приехал на Кубок мира в прошлом сезоне, то понял, что нужно слушать своего внутреннего ребенка и все свои мечты исполнять».

Ранее «Столица» рассказала, что карельский тренер Николай Дундуков стал наставником сборной Молдавии по биатлону. в Петрозаводске у Николая Дундукова свой лыжный клуб на Кургане. Уже больше 7 лет он с супругой ведет лыжные тренировки для детей и подростков. Ему часто задают вопрос, не сложно ли переключаться с детской группы на сборную. Он отвечает, что это необходимо: «Как врач не может лечить простуду и перелом по одному рецепту, так и тренер должен иметь три разных «протокола» работы». Цели тренировок разные. Для детей — полюбить движение и научиться понимать сигналы своего тела. У малышей — это управление телом и дисциплина, у детей постарше — укрепление опорно-двигательного аппарата. Для взрослого любителя: получать позитивные эмоции и поддерживать ресурс организма, а не тратить его. Для профессиональных спортсменов: результат.