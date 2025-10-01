Федеральное СМИ рассказало историю петрозаводчанина с инвалидностью, которого уволили из музея за профнепригодность

27-летнего Александра Станевича с первой группой инвалидности уволили из музея ИЗО с должности смотрителя. Сейчас молодой человек, который не подошел на эту должность, пишет новости для нашего сайта «Столица на Онего».

Федеральное издание «Такие дела», которое рассказывает интересные истории о простых людях, опубликовало материал о 27-летнем жителе Петрозаводска Александре Станевиче, которого уволили с должности смотрителя из музея ИЗО. Причина увольнения — профнепригодность. В чем была профнепригодность, не стало понятно даже после годового судебного разбирательства. Дело в том, что Александр, который трудился в музее ИЗО по квоте, не согласился с увольнением и подал в суд. С помощью прокуратуры он смог восстановиться, но потом уже уволился по собственному желанию.

В суде представители музея заявили, что Александр профнепригоден и якобы представляет угрозу для полотен Кустодиева и Айвазовского. Александр в свою очередь счел увольнение незаконным, а сомнения в дееспособности — оскорбительными.

Инвалидность свою Александр получил уже будучи взрослым человеком. После окончания юрфака ПетрГУ он пережил тяжелейшую болезнь. Девять месяцев не приходил в сознание. Потом заново учился есть, ходить, жить. Работа в музее для него после этого была как возможность заново социализироваться в обществе. Вместо этого опытный коллектив смотрителей не принял его. В итоге все вылилось в конфликты, а в потом в суд. О том, как Александр переживал всю эту историю, и рассказывает большое федеральное издание «Такие дела».

Добавим, что в настоящий момент Александр Станевич пишет новости для нашего сайта «Столица на Онего». Например, недавно он побывал на «Винтажном цехе», а до этого ездил на открытие футбольного поля в Спасскую Губу. Так что мы вполне рады, что Саша не остался смотрителем музея.