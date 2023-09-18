Федеральную трассу в трех районах Карелии расширят до 4 полос

Республиканские власти озвучили, где именно появится роскошная автострада.

То, что значительный участок трассы «Кола» в Карелии будет расширен до 4 полос, впервые прозвучало неделю назад на прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова и министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергея Щебекина. Теперь же в Упрдор «Кола» прокомментировали эту информацию, объяснив, где именно и когда будет сделана «автострада».

Еще ранее в Минтрансе республики уточнили, что расширение трассы до 4 полос планируется от поселка Пряжа до примыкания региональной дороги возле поселка Березовка в Кондопожском районе.

Как поясняют дорожники, речь идет по большей части не о строительстве, а о капитальном ремонте с расширением дорожного полотна. И говорим мы пока не о начале работ, а о подготовке проектно-сметной документации на каждый отдельный участок.

При этом речь идет по большей части не о строительстве, а о капитальном ремонте трассы — уже действующую дорогу расширят вдвое.

Подробнее о том, когда планируется начать ремонт и какую часть трассы построят заново, читайте в статье «Столицы на Онего».