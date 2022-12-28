Федеральные дороги в Карелии обещают чистить даже в новогоднюю ночь

В уборке федеральных трасс в Карелии и Мурманской области от снега и наледи могут быть задействованы до 250 единиц различных машин и механизмов, сообщили в Упрдор «Кола».

Работы по содержанию федеральных дорог Карелии и Мурманской области не прервутся даже в новогоднюю ночь. В случае ухудшения погодных условий предусмотрено увеличение количества обслуживающих автодороги рабочих и техники.

Постоянный мониторинг ситуации на автодорогах ведут сотрудники Упрдор «Кола». Сообщать о ненадлежащем обслуживании участков подведомственных управлению автодорог можно по круглосуточным телефонам территориальных ситуационных центров: (88152) 56-78-87 доб. 208 (Мурманская область), (88142) 44-44-77 (Карелия).

При этом в Управлении просят водителей не следует забывать, что безопасность на дороге в значительной степени зависит и от самих участников движения. Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние светового оборудования, стеклоочистителей, электропроводки, уровень заряда аккумулятора автомобиля. В пути важно строго следовать предписаниям Правил дорожного движения, избегать резких маневров, неукоснительно выдерживаться предусмотренного скоростного режима, держать безопасную дистанцию и т. д.

Ранее специалисты Карельского Гидрометцентра дали прогноз на последние дни декабря и новогодние праздники.