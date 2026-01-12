Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

РЕКЛАМА
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
22:45

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Кемские спасатели тушили пожар в частном деревянном доме

21:32

В новогодние каникулы на дорогах Карелии пострадали более 50 человек

21:02

Житель Прионежья Степан Кошкин погиб в зоне СВО

20:22

В правительстве рассказали о новых мерах поддержки аграриев

20:05

На опасном перекрестке в Петрозаводске модернизировали видеокамеру для фиксации ДТП

19:46

Более 2600 удостоверений нового образца выдано многодетным семьям Карелии

19:20

Места проживания коренных народов Севера ждет экологическая проверка

19:00

В Карелии молодой человек, «взявший прокатиться» из подъезда чужой велосипед, может получить до 5 лет лишения свободы

18:45

Новогодние елки примут у жителей Петрозаводска и Лахденпохьи на переработку

18:32

Внедорожник после аварии протаранил забор школы в Петрозаводске

18:24

Психолог рассказала, сколько дней нужно на адаптацию после длинных выходных

18:15

Минобразования Карелии разрешило школьнику опаздывать на уроки из-за плохой дороги с волками

18:11

Житель Петрозаводска взял у девушки более 1 млн рублей и передал мошенникам

18:03

Школа ледовых скульпторов в Петрозаводске принимает заявки на обучение

17:45

В полиции проверят условия содержания умиравшего на цепи алабая из Заозерья

17:30

В Карелии на берегу Ладоги строят новый эко-отель

17:23

Морозы ниже 20 градусов задержатся в Карелии 13 января

17:02

В России приставы смогут изъять имущество при сумме долга 3000 рублей

16:52

Элиссан Шандалович: Между парламентом Карелии и прокуратурой налажено конструктивное взаимодействие

16:45

В России работников с признаками психических расстройств будут направлять на освидетельствование

16:31

Дан старт продаж квартир в первом доме жилого комплекса «Эскимо» в центре Петрозаводска

16:27

Семеро детей в Карелии пострадали при катании с горок на «ватрушках»

16:22

Волонтёры спасли погибавшего на цепи алабая из Прионежья

16:14

Более ста подопечных Комплексных центров соцобслуживания Карелии получили дрова

16:10

«Атлант» одержал уверенную победу над «Динамо-Карелией»

16:00

В Карелии школьник вынужден добираться до школьного автобуса по дороге, где ходят волки

15:45

Мужчина на снегоходе провалился под лёд Онежского озера

15:40

В Карелии скончалась ведущий архивист Ольга Чистякова

15:30

Ректора петербургского вуза обвиняют в организации канала незаконной миграции

15:15

Одиннадцать человек пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

15:02

Диспансеризация в России изменится с 2026 года

14:50

Артур Парфенчиков проверил выполнение работ по капремонту в школе № 39 Петрозаводска

14:38

В России изменят правила сдачи экзаменов на водительские права

14:32

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за нападение домашних животных

14:26

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox в России

14:14

На Солнце зафиксирована сильнейшая в наступившем году вспышка

13:58

Жителей Карелии вновь предупреждают о возможном отключении электричества

13:50

Пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году

13:44

В России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте

13:32

С января 2026 года шесть услуг по оформлению земель можно будет получить в муниципалитетах Карелии

13:18

Аэропорт на юге Финляндии закрылся из-за отсутствия российских туристов

13:01

16-летний актер сериала «Переходный возраст» стал самым юным обладателем «Золотого глобуса»

12:51

40 водителей отстранили от управления в Петрозаводске

12:42

В Карелии продлили господдержку для газификации частных домов

12:23

Почти 60 тонн груза из Карелии получили земляки в рамках акции главы республики «Рождественский подарок бойцу»

12:15

В Карелии инвестируют более 21 млн рублей в образовательный центр, включающий в себя музей оленя, гаги и ездовой собаки

12:05

Троих рыбаков спасли со льда Ладожского озера

11:42

В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат

11:20

Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

11:03

«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

10:56

Три машины столкнулись в центре Петрозаводска

10:47

В Карелии более половины беременностей были прерваны

10:32

Глава Карелии исполнил новогодние желания детей из Запорожской области

10:24

Уборка снега, отключения тепла и света: как Петрозаводск пережил каникулы

09:55

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

09:31

Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

08:59

За новогодние праздники в петрозаводский вытрезвитель попали 15 человек

08:39

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного общежития из Карелии

08:20

Названы два критических возраста, когда организм меняется быстрее

08:00

В Петрозаводске определились победители соревнований по лыжным гонкам

07:38

В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею

07:17

Рождественский бал по мотивам Севера в Петрозаводске удивил образами

06:59

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

06:40

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

00:10
Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники
Сегодня 00:10 Культура
Поделиться

Почти 2 млн человек посетили федеральные музеи с 31 декабря по 11 января.

фото: © Русский музей / VK

Больше всего россиян побывали в Русском музее. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

— С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек — на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей, — написала глава ведомства.

Больше всего россиян в новогодние праздники посетили Русский музей (208 674 человека), Третьяковскую галерею (201 112 человек) и Эрмитаж (150 952 человека). Также 134 000 посетителей побывали в Петергофе, 117 376 в Царском Селе, 103 475 в Новгородском музее-заповеднике, 101 705 в Павловске, 92 524 во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

— Стабильно востребованными остаются: ГМИИ им. А. С. Пушкина — 90 158, Государственный исторический музей — 75 853. В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана — 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса «Планета Океан» и насыщенной праздничной программой, — уточнила Любимова.

Как отметила министр, показатели новогодних каникул подтверждают, что музеи остаются значимой частью культурной жизни страны и пространством притяжения для семейной аудитории. Ранее стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул.

Обсудить (0) в ленту
