Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

Как отметила министр, показатели новогодних каникул подтверждают, что музеи остаются значимой частью культурной жизни страны и пространством притяжения для семейной аудитории. Ранее стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул.

— Стабильно востребованными остаются: ГМИИ им. А. С. Пушкина — 90 158, Государственный исторический музей — 75 853. В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана — 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса «Планета Океан» и насыщенной праздничной программой, — уточнила Любимова.

Больше всего россиян в новогодние праздники посетили Русский музей (208 674 человека), Третьяковскую галерею (201 112 человек) и Эрмитаж (150 952 человека). Также 134 000 посетителей побывали в Петергофе, 117 376 в Царском Селе, 103 475 в Новгородском музее-заповеднике, 101 705 в Павловске, 92 524 во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

— С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек — на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей, — написала глава ведомства.

Больше всего россиян побывали в Русском музее. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Почти 2 млн человек посетили федеральные музеи с 31 декабря по 11 января.

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

В Карелии инвестируют более 21 млн рублей в образовательный центр, включающий в себя музей оленя, гаги и ездовой собаки

С января 2026 года шесть услуг по оформлению земель можно будет получить в муниципалитетах Карелии

В России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте

Пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году

Одиннадцать человек пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

В Карелии школьник вынужден добираться до школьного автобуса по дороге, где ходят волки

Семеро детей в Карелии пострадали при катании с горок на «ватрушках»

В России работников с признаками психических расстройств будут направлять на освидетельствование

Психолог рассказала, сколько дней нужно на адаптацию после длинных выходных

В Карелии молодой человек, «взявший прокатиться» из подъезда чужой велосипед, может получить до 5 лет лишения свободы

В новогодние каникулы на дорогах Карелии пострадали более 50 человек

От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.