Федеральные музеи пользовались популярностью в новогодние праздники

Почти 2 млн человек посетили федеральные музеи с 31 декабря по 11 января.
Больше всего россиян побывали в Русском музее. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
— С 31 декабря по 11 января музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 944 648 человек — на 300 000 больше, чем в прошлом году. В дни зимних каникул музеи стали важными площадками семейного досуга: около 148 000 посетителей составили представители многодетных семей, — написала глава ведомства.
Больше всего россиян в новогодние праздники посетили Русский музей (208 674 человека), Третьяковскую галерею (201 112 человек) и Эрмитаж (150 952 человека). Также 134 000 посетителей побывали в Петергофе, 117 376 в Царском Селе, 103 475 в Новгородском музее-заповеднике, 101 705 в Павловске, 92 524 во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
— Стабильно востребованными остаются: ГМИИ им. А. С. Пушкина — 90 158, Государственный исторический музей — 75 853. В число самых посещаемых федеральных музеев вошел Музей Мирового океана — 69 834 человека. Рост интереса связан с открытием нового корпуса «Планета Океан» и насыщенной праздничной программой, — уточнила Любимова.
Как отметила министр, показатели новогодних каникул подтверждают, что музеи остаются значимой частью культурной жизни страны и пространством притяжения для семейной аудитории. Ранее стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул.